Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î»î¹ç¸å¡¢¥¿¥¦¥ó¥¼¥ó¥ÈÁª¼ê¤¬¥¨¥ì¥Ê¡¦¥ª¥¹¥¿¥Ú¥ó¥³Áª¼ê¤È¸ýÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò/Clive Brunskill/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë£²£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥Ë¥¹Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Î»î¹ç¤Ç¥Æ¡¼¥é¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó¥¼¥ó¥ÈÁª¼ê¤¬¥¨¥ì¥Ê¡¦¥ª¥¹¥¿¥Ú¥ó¥³Áª¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¸å¡¢¥³¡¼¥ÈÏÆ¤Ç£²¿Í¤¬·ã¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥é¥È¥Ó¥¢½Ð¿È¤Î¥ª¥¹¥¿¥Ú¥ó¥³Áª¼ê¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥¿¥¦¥ó¥¼¥ó¥ÈÁª¼ê¤ò¡ÖÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÌµ¶µ°é¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¤³¤Î½Ð