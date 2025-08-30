◆8月31日まで東京・代官山で「五感で味わい、未来のおうちカフェ展」実施ネスレ日本は8月27日、都内で開いた発表会で、ポッド式コーヒーメーカーの新機種「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」を9月2日に発売すると発表した。価格は税込2万2,000円、カラーはクラシックホワイトとミッドナイトブラック。家電量販店やECで販売する。同社常務執行役員飲料事業本部長の島川基氏は、「“ドルチェ グスト”を日本に導入した2007年から18