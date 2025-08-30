DeNA―中日プロ野球・中日の上林誠知外野手が放った技ありの一発に反響が広がっている。29日に横浜スタジアムで行われたDeNA戦、すくい上げて打った右越えのポール直撃弾に賛辞が続々と集まった。観る者を唸らせた。0-3とビハインドの4回先頭、相手先発ジャクソンの初球を捉えた。すくい上げるように当てた打球はぐんぐんと伸びて、右翼席側のポールに直撃。15号ソロアーチで反撃への口火を切った。スポーツチャンネル「DAZN