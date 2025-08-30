トランプ米政権が、サムスン電子とＳＫハイニックス、インテルが中国国内の半導体生産施設に米国産の半導体製造装備を供給する際、件別に許可を受けさせる方針だ。２９日（現地時間）の米連邦官報によると、米商務省産業安全保障局（ＢＩＳ）はグローバル半導体製造企業のサムスン電子とＳＫハイニックス、インテルに対し、中国内の生産施設に米国産半導体製造装備を供給する際その都度許可を受けなくてもよい「包括許可」を廃止す