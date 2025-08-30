米国防総省が次期国家防衛戦略（ＮａｔｉｏｎａｌＤｅｆｅｎｓｅＳｔｒａｔｅｇｙ、ＮＤＳ）最終草案をまとめたと、日経アジアが２８日報じた。国家防衛戦略は米国防総省の最上位戦略指針書で国防予算と兵力構造、海外駐留態勢、軍の現代化案などを全体的に規定する。米政府内の調整過程を経て秋に公開される場合、韓米同盟と韓半島（朝鮮半島）の安保にも少なからず波紋が予想される。日経アジアによると、今回の草案はＪ・Ｄ