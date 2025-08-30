シンガーソングライターのジェシー・Ｊが、がん治療のため全米ツアーをキャンセルした。６月に乳がんによる乳房切除手術を受けたことを明かしていたジェシーは、２度目の手術がツアー日程と重なってしまうと説明している。 【写真】タイトなミニワンピもお似合いですね ジェシーは２８日、インスタグラムに動画を投稿し、次のように語った。「知っている人もいるかもしれないけど