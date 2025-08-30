東京都荒川区の保護犬カフェ『わんだん邸南千住店』でチワワ3匹（時価合計10万円相当）が盗まれたのは、7月3日深夜から翌4日午前にかけてのこと。【写真】チワワ3匹の盗難被害にあった荒川区の保護犬カフェチワワ1匹に逃げられて、2匹を盗み直す泊まり込みのスタッフやボランティアが頻繁に出入りすることなどから、当夜は施錠していなかったという店の通用口から不法侵入。2度にわたって犬を連れ出す手口だった。「容疑者は