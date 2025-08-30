King & Princeの永瀬廉さん（26）が、チャリティーパートナーをつとめる『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（30日、31日放送）の中で、視聴覚障がいの子どもたちと考えたバリアフリーな花火を打ち上げます。今回、永瀬さんは“夏の風物詩である打ち上げ花火の感動を、すべての人に届けて、楽しんでもらいたい！”という思いから、視覚特別支援学校と聴覚特別支援学校を訪問。子供たちに「みんなと一緒に花火大会を作りたい！