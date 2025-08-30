女優原菜乃華（22）が30日、都内で、主人公りせ役で声優を務めた劇場アニメ「不思議の国でアリスと−Dive in Wonderland−」（篠原俊哉監督）の公開記念プレミアム舞台あいさつに登壇した。名作「不思議の国のアリス」が日本で初めてアニメ映画化。前日に公開を迎え、原は「今日をとっても楽しみにしていました。とっってもとっても緊張していたんですけど、見終わった皆さんのお顔を見てとても安心しています」と胸をなで下ろした