新潟5R・新馬戦（芝1400メートル）は4番人気のミツカネベネラ（牝＝鈴木伸、父モーリス）が逃げ粘るマスティカーレを半馬身かわして快勝。手綱を取った津村は「道中フラフラしていたが、最後にいい脚を使ってくれた。距離が延びても対応できる」と評価。鈴木伸師は「走りも母の血統もダートなのに芝でこれほど動けるとは…。幼さが残っていて、新馬向きではないので伸びしろはある」と期待をふくらませていた。