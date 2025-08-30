読売新聞は、日本維新の会の池下卓衆議院議員を巡り、秘書給与を不正に受給した疑いがあるとした誤報について、「記者の思い込み」が原因とする検証記事を掲載しました。【映像】読売新聞 誤報の原因は「記者の思い込み」30日の朝刊に掲載された検証記事では、「担当記者に思い込みが生じたうえ、キャップやデスクも確認取材が不十分だったことを軽視し、社内のチェック機能も働いていなかったことが誤報につながった」と結論