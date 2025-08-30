Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥ß¡¼¥º¡×¤Î²í¡Ê65¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ20Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î½÷À­¤¬»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢»ö·ï¤Î3ÆüÁ°¤ËÊÌ¤Î½÷À­¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Î³«¾û¤Ë¾è¤¸¤Æ¿¯Æþ¤¹¤ë¡Ö¶¦Ï¢¤ì¡×¤Ç¿¯Æþ¡£·Ù²ü¤·¤¿½÷À­¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÎÆ±¾è¤òÈò¤±¤ÆÆñ¤òÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤â