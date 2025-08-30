喉の不調のため休養していたMBSテレビの山中真アナウンサー（48）が、30日放送の「せやねん！」（土曜午前9時25分）に出演。復帰を報告した。番組の冒頭、トミーズ雅（65）が「山中が帰ってきました！おかえり！」と歓迎。「声がほんと、出なかったって。きょうも（まだ）100％じゃないの？」と聞かれると、山中アナは「ちょっとまだかすれてるかな？どうかな？ぐらい」と説明。雅の「アナウンサーがしゃべられへんかったら