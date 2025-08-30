第３２回Ｕ―１８Ｗ杯（９月５〜１４日・沖縄）に出場する高校日本代表は３０日、糸満市西崎屋内運動場で野球教室を行った。約７０人の子どもたちと１時間、交流した横浜の阿部葉太主将（３年）は、「今では日本代表に選ばれるような選手にまで成長できたというのはあるんですけど、こういう機会で野球を始めた頃の思いやプレーを思い出せた」と振り返った。午前９時から始まった野球教室は、大阪桐蔭の中野大虎投手や関東第一