◆イースタン・リーグロッテ―巨人（３０日・ロッテ浦和）巨人の山瀬慎之助捕手が先制３ランを放った。「６番・捕手」で先発出場。両軍無得点の３回２死二、三塁で先発左腕・吉川が投じた低めの直球を逆らわずに振り抜くと、長い滞空時間の打球が右翼フェンスを飛び越えた。２８日に今季１号を放ったばかりの山瀬。好調をキープしている。