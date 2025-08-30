８月３０日の新潟５Ｒ・２歳新馬戦（芝１４００メートル＝１８頭立て）は、津村明秀騎手が騎乗したミツカネベネラ（牝、美浦・鈴木伸尋厩舎、父シルバーステート）が勝利した。勝ちタイムは１分２３秒１（良）。五分のスタートを決めると道中は馬群の前目をリズム良く追走。直線で外に出されるとグイグイと末脚を伸ばし、ゴール前で差し切った。津村騎手は「攻め馬からいい動きで楽しみにしていました。少しテンションが高くて