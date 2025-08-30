８月３０日の新潟５Ｒ・２歳新馬戦（芝１４００メートル＝１８頭立て）で、クリストフ・ルメール騎手が騎乗したグランマエストロ（牡、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）は８着に敗れた。Ｇ１・６勝の名牝・グランアレグリアの初子は単勝１・７倍の１番人気に支持されていたが、人気を裏切る結果となった。ルメール騎手は「スピードを出してくれなかった。右にモタれて加速できなかったです」と唇をかんだ。