フリーアナウンサー有働由美子（56）が30日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。フリーの決断に至るまでを語った。91年にNHK入局。五輪現地実況、紅白歌合戦司会なども担当し18年3月に退局した有働アナ。「49、50歳になる時に辞めたんですけど、（NHKでは）もう管理職になる年齢」だったといい「ここから定年までの10年まだ現場でやりたい」という気持ちがあった