イタリア・フィレンツェ発のレザーブランド「イル ビゾンテ」から、創業55周年を祝した特別な“55th COMBI BUTTON COLLECTION”が日本限定で登場します。ヴィンテージ加工を施した革の風合いと「55」刻印のボタンが魅力。全13型のバッグやスモールレザーグッズは、BOSCOやNEROに加え、POP UP限定や公式ストア限定のカラーも展開。今しか手に入らない特別感あふれるラインナップです♪ 55周年を彩る