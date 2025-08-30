歌手和田アキ子（75）が30日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。今年の暑さについて語った。番組冒頭、アシスタントのフリーアナウンサー垣花正（53）が「8月も今日と明日で終わりということで」と話すと、和田は「今日と明日で終わりっても、それがどうしただよね。ニュースとか気象情報聞いたり、見たりしてると秋になっても暑いんだって。秋って10月ぐらい？」と尋ねた