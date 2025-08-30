俳優三浦友和（73）が30日、ニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）にゲスト出演。妻山口百恵さんとの結婚について、パーソナリティーの徳光和夫（84）から質問攻めを受けるシーンがあった。徳光は、三浦と結婚し歌手を引退した百恵さんについて「思い出に残る美しい花嫁姿は中村雅俊さんと五十嵐淳子さんと、それから三浦友和の奥さんでいらっしゃる百恵さんだったんです」と回想。「美形であることは