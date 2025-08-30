俺はナツキ（33）。俺名義の家で両親と弟のアキラ（29）、アキラの奥さん（ラン、28）、アキラの娘（ミウ、3）と住んでいます。家のローンはまだまだ残っていて、弟も払うと言っています。実は、この間まではこの家に俺の妻のメグミと2人の子どももいました。今は離婚したので元妻ですが……。俺と母がメグミと子どもたちをないがしろにし、弟を優先してばかりとのことで愛想をつかされてしまいました。今さら自分の行いを後悔して