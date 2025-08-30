ホンダ「オデッセイ」が豪華になって復活！ミニバンとしては「低さ」と「ヒンジ式ドア採用のスポーティさ」が特徴で、一時代を築いたホンダ「オデッセイ」。2013年には全高アップ＆スライドドアを採用した5代目へと進化しましたが、生産工場の閉鎖により、2021年に生産が終了しました。【画像】超カッコいい！ これが「最新オデッセイ」です！（30枚以上）しかし、2023年に、国内のホンダ車では初となる中国生産のモデルとし