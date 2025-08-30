ダチョウ倶楽部の寺門ジモン（62）が9月14日、トークイベント「ネイチャートークライブ57」を、東京・LOFT9Shibuyaで開催する。イベントは寺門が十数年以上不定期で続けているもの。ステージでは肉や自然、トレーニングなど寺門がこだわるものへの愛情を爆発させている。6月に開いた56回では「7月5日に大災害が来る」という噂がSNSで広がり、気象庁がデマだと強調するほど話題になった都市伝説をテーマに持論を展開。今回