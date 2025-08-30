営利目的で大麻草を栽培したとして、沼津南消防署（静岡県沼津市）の消防士など男3人が警察に逮捕されました。 大麻草栽培規制法違反（営利目的栽培）の疑いで逮捕されたのは、駿東伊豆消防本部沼津南消防署の消防士長の男（30）、自称デザイナーの男（31）、ジュエリー販売業の男（31）の3人です。 容疑者の3人は、8月25日、静岡県伊豆市内の民家で大麻草1本を営利目的で栽培した疑いが持たれています。 警察によ