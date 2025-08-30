明るくて親しみやすいお義母さん。娘もすごく懐いていて、仕事で忙しいときなど助けられているのですが。気分次第で言うことがコロコロ変わったり、約束の時間を守らない無自覚さに困っていました。楽しみにしていた久しぶりの夫とふたりだけの時間が、義母の気まぐれで台無しに…。「お義母さんは気分屋だから仕方ない」で済ませていいことなの!?怒りが限界に達した香織。義母との関係に変化をもたらすことに…。