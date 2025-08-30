元SKE48で女優の北野瑠華が30日、都内でドラマコラボ写真集『グラぱらっ！』発売記念会見を開催。本作に込めた思いを語った。【写真】ドラマコラボ写真集で大胆な姿を見せる北野瑠華ドラマ『グラぱらっ！』で初主演を務めた北野と同作とのコラボ写真集である本作は、漫画版『グラぱらっ！』の原作者・桂あいりが書き下ろしたストーリーを基に、ドラマのスピンオフとしても楽しめる1冊となっている。撮影はグラビアの王道ともい