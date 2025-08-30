断然の１番人気で敗れた良血馬が?（旧ツイッター）でもトレンド上位に入るなど競馬ファンの反応を集めている。８月３０日に行われた新潟５Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝１８頭立て）で１番人気（単勝１・７倍）に推されたグランアレグリアの初子グランマエストロ（牡２歳、美浦・木村哲也厩舎、父エピファネイア）は見せ場もなく８着。Ｇ１・６勝を挙げた名牝の初子は人気に応えることができなかった。スタートがひと息