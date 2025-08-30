卓球女子で五輪３大会メダリストの石川佳純さんがプロ野球の始球式に登場した際のオフショットを披露し、話題になっている。２９日にエスコンフィールドで行われた日本ハム対楽天戦の始球式を務めた石川さん。３０日までにインスタグラムで「和牛ナイターにて日本ハム×楽天戦で始球式を務めさせていただきました！日本ハムさん勝利おめでとうございます！！」とつづると、ユニホーム姿でのオフショット複数枚をアップした