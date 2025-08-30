豪雨災害でJRの一部区間では運行見合わせが続いていて、沿線の霧島市と湧水町では、運行再開に向けた要望書を提出しました。 肥薩線は吉松と隼人の間で、また日豊本線は霧島神宮と国分の間で運行を見合わせていて、JRでは今月26日から国分と霧島神宮発の代替バスを運行しています。 きのう29日、沿線自治体の霧島市の中重市長と湧水町の池上町長は、JR九州の海老原毅・鹿児島支社長を訪ね、運行が再開した際の列車の本数確保や、