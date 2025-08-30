集中豪雨で被害の出た姶良市の竜門小学校では、地域の住民たちが集まり、プールにたまった土砂を取り除きました。 姶良市・加治木町にある竜門小学校は、集中豪雨で近くを流れる川が氾濫し、土砂が流れ込みました。学校内の児童クラブがある建物は1.5メートルの高さまで浸水し、いまも手つかずのままです。 30日は朝から地域の住民やボランティアおよそ50人が参加し、プールにたまった土砂をスコップで取り除