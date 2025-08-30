十島村・諏訪之瀬島では30日、これまでに噴火が2回発生し、噴煙が最高で1300メートルの高さまで上がりました。 気象台によりますと、諏訪之瀬島の御岳では30日、午前8時15分と午前9時17分の2回噴火が発生し、噴煙が最高で1300メートルの高さまで上がりました。31日午前0時まで、灰は火口から北西の方向に流れる予想です。 諏訪之瀬島では28日午前に連続噴火が発生し、20時間後に停止するなど噴火が相次いでいます。