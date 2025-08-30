◇インターリーグパドレス4―7ツインズ（2025年8月29日ミネアポリス）ナ・リーグ西地区2位のパドレスは29日（日本時間30日）、敵地でツインズに4―7で逆転負けを喫して痛恨の2連敗。2ゲーム差で追う首位のドジャースのマジックがこの時点で25に減った。パドレスは3回にアラエスの犠飛で先制。その裏に追いつかれたが、4回にはイグレシアスの適時打で勝ち越した。しかし、この日は投手陣が乱調だった。先発左腕コルテス