１０月に行われる国勢調査に関心をもってもらおうと、兵庫県丹波篠山市は「丹波篠山人口予想クイズ」を始めた。市民らの応募を呼びかけている。１０月１日現在の人口（速報値）を的中させるか、人数が近い人から順に計８人選び、賞品として１万円などの商品券を贈る。応募資格は市内在住か在勤、在学の１８歳以上。予想人口、住所、氏名、電話番号をはがきか、メール（somu_div@city.sasayama.hyogo.jp）に書き、市役所国勢