【モデルプレス＝2025/08/30】元プロレスラーでタレントの北斗晶が28日、自身のInstagramを更新。孫との2ショットを公開した。【写真】元プロレスラー、可愛すぎる孫との2ショット◆北斗晶、孫との2ショット公開北斗は「夏休みを取らせてもらって少しの間、インスタをお休みさせていただきます」と発表。「暑い日が続いてますので皆さんお身体に気をつけて下さいね」とファンを気遣い、孫との仲睦まじい2ショットを披露した。この