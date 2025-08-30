30日の札幌5R・2歳新馬（ダート1700メートル）は1番人気リュウカルネ（牡＝伊藤圭、父ドレフォン）がデビュー勝ちを飾った。2番手追走から難なく抜け出し、後続を3馬身半引き離した。JRA6勝チェイスザドリームの半弟で、セレクションセール2024で8000万円（税抜き）で落札された好素材。鞍上の横山武は「完勝だったと思います。調教の時から能力を感じていました。まだまだ課題もあるので、もっともっと成長してほしい」と期待