アップルは、アメリカ西部時間2025年9月9日午前10時（日本時間では9月10日午前2時）にカリフォルニア州の本社でオンラインイベントを開催すると発表した。iPhone 17シリーズが発表されるとみられている。一方で、Appleの販売ラインアップから姿を消す製品もあるともささやかれる。ラインアップ全機種でApple Intelligence対応か今回のイベントのテーマは「Awe dropping.（言葉にできない）」。Apple製品情報の海外メディアの「9to5