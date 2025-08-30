Riot Games, Inc.（米国）の日本法人である合同会社ライアットゲームズは、2025年9月25日～9月28日に幕張メッセで開催される『東京ゲームショウ2025』に初出展する。 （関連：【画像あり】東京ゲームショウ2025』Riot Games ブースイメージパース） 2006年の創設以来、同社は「世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤー