２８日、山形県米沢市の公立高校の女性用トイレに小型カメラが設置してあるのが見つかっていたことがわかりました。警察がカメラを回収し盗撮が目的だったとみて調べています。 【写真を見る】高校の女性用トイレで小型カメラ見つかる盗撮で警察が捜査も「事件」になるかは不透明その境目はどこかを関係者に聞く（山形・米沢市） 関係者に話を聞くと、カメラがどのような機能を持ち、何が映っていたのかは警察の分析待ちだと