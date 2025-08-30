「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２９日、ロサンゼルス）試合前のドジャースベンチ前で昨季のチームメート、ジェイソン・ヘイワードへのワールドチャンピオンリング授与式が行われ、大谷翔平投手、フリーマンやベッツらも祝福の抱擁を交わした。ヘイワードは堅守強打の外野手で、通算１８２４試合に出場。打率・２５５、１８６本塁打７３０打点、１２５盗塁で、ゴールドグラブ５度獲得。温厚な人格者として知られ、ド