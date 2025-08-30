タレントの小林礼奈が３０日、ブログを更新し、第２子を妊娠中と報告した。小林は「この度、新しい命を授かりました。現在妊娠５カ月で、出産予定は２月を予定しております」と報告。「子連れ再婚である私たちの間には大きな課題も待ち受けていると思いますが…娘をいつも大事にしてくれる彼となら、楽しみながら乗り越えていけると思ってます！！」とつづった。９年ぶりの出産になることから「シングルマザーのとき、幼い娘