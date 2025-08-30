中米ホンジュラスの大学生向けに、オンラインでの被爆者講話が行われました。 （被爆者・丸田 和男さん (93) 「ピカーっと青白い異様な閃光が長崎の空全体を覆った」 画面越しに被爆者・丸田 和男さんの講話に耳を傾けるのは中米ホンジュラスの大学生です。 殺人などの犯罪が多発する中、平和を目指すきっかけにしようと、JICA海外協力隊員として現地で活動する松下 愛さん（島原市出身）が企画しました。 （JICA海外協