女優菊川怜（47）は30日、日本テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜午前11時55分）に、コメンテーターとして生出演。昨今の物価高に対する悲鳴を上げた。番組冒頭で、物価高騰が話題になった際、コメントを求められた菊川は「毎日じゃないけど（同番組に出演すると）毎回、聞いている気がする。定期的に『物価上昇』って」とした上で、自身が日々感じる物価高について打ち明けた。「今の時期、アイスをすごく買うので