アーセナルは欧州ビッグクラブも注目するエクアドル代表の加入が決定したようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アーセナルはバイヤー・レヴァークーゼンに所属する23歳のエクアドル代表DFイエロ・インカピエの獲得が決定したという。2021年8月にレヴァークーゼンに加入したインカピエは加入後ここまでは公式戦通算166試合に出場するなど主力として活躍。昨季も公式戦45試合に出場し、3ゴール2アシストと