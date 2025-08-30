株式会社KADOKAWAは、11月28日に「椛島光 Calendar 2026.01-2026.12」を刊行。8月29日より、各販売サイトなどで予約受付をスタートした。【写真】路面電車の窓から景色を眺める微笑みSHOTなども公開俳優デビュー作となる「仮面ライダーリバイス」（2021〜2022年、テレビ朝日系）のアギレラ／夏木花役で一躍ブレイクし、その後、さまざまなドラマなどに出演して多方面で存在感を放つ人気俳優・椛島光。本作は、そんな彼女の最新の姿