トルコのベシクタシュでプレイしていた元イングランド代表MFアレックス・オックスレイド・チェンバレンがイングランドに復帰するかもしれない。O・チェンバレンはベシクタシュでの契約が破棄され、双方合意のもとで契約解除となっている。現在はフリーエージェントの立場であり、所属クラブを探している状態だ。ずっと離れて暮らしている家族と一緒にいるためにもイングランド復帰が濃厚だと『BBC』は伝えている。同メディアによれ