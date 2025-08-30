島根・益田市で8月25日、夕空に鮮やかな青い一本の筋が現れた。専門家によると正式名称は「薄明光線」。太陽が低い時に近くの厚い雲が光を一部遮ることで影ができ、青く見えるという。現象は条件が揃えば一年中どこでも見られ、特に急な雨の前後に現れることが多いという。夕暮れの空を1本の青い筋が切り裂く島根・益田市で8月25日午後7時半頃、ある珍しい景色をカメラが捉えた。夕暮れの空を切り裂くように、色鮮やかな1本の青い