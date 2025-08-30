日本企業DMMが保有するベルギー1部リーグのシント＝トロイデン（STVV）。今季はGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介の日本人7選手が所属している。そのシント＝トロイデンは開幕5試合で4勝1分と絶好調でリーグ首位。29日に行われた第6節セルクル・ブルッヘ戦は1-1の引き分けとなったが、無敗と首位はキープしている。前半30分に先制されるも、8分後に同点に追いつき