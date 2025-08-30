9月のW杯予選アンドラ代表戦、セルビア代表戦を戦うイングランド代表メンバーが発表された。負傷中のブカヨ・サカ、コール・パルマー、ジュード・ベリンガムといった面々が外れ、トレント・アレクサンダー・アーノルドも招集外。ジョン・ストーンズが復帰したほか、新たにトッテナムDFジェド・スペンス、そしてノッティンガム・フォレストMFエリオット・アンダーソンがA代表初招集となった。とくにアンダーソンの招集は意外だった