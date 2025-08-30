俳優・モデルの加藤ローサ（40）が29日、自身のインスタグラムを更新。故郷・鹿児島で過ごした休日の様子を披露した。【写真】「穏やかな顔になってるね」故郷の鹿児島で休日を過ごした加藤ローサ加藤は「短い時間だったけどリフレッシュできました〜」とうれしそうにつづり、釣りに出かけた際の自撮りショットなど、6枚の写真をアップ。「焼肉なべしまの箸袋が桜島になるの図」「マザルバカフェでランチしたりお土産買った